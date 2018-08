Capizzi, finanziati due interventi negli edifici scolastici per oltre due milioni di euro

Con Decreto dirigenziale dell’1 agosto, la Regione Siciliana ha finanziato due interventi di edilizia scolastica nel Comune di Capizzi.

Il primo è relativo al miglioramento sismico della scuola primaria di via Roma per l’importo di 1.644.750 euro ed il secondo relativo al miglioramento simico della scuola secondaria di primo grado in via Sandro Pertini per l’importo di 438.316,67 euro.

Questi interventi erano stati già finanziati dal Miur e poi successivamente revocati il 6 giugno 2018 (data immediatamente precedente le consultazioni elettorali svoltesi a Capizzi) in quanto non erano stati appaltati i lavori entro i termini previsti dal decreto.

Soddisfazione viene espressa dal primo cittadino Leonardo Principato Trosso, che fin dal primo momento si è attivato al fine di evitare un grave danno erariale di oltre 100.000 euro che si era determinato a seguito della revoca del decreto di finanziamento, considerando che il Comune di Capizzi aveva redatto il progetto esecutivo delle opere ed addirittura si era giunti all’affidamento provvisorio dei lavori, procedura stoppata a seguito della revoca del finanziamento.

“Alla possibilità, di attendere le decisioni politiche di una eventuale riammissione del finanziamento, l’amministrazione da me guidata ha scelto la concretezza. Approfittando della proroga concessa al bando che spostava i termini per la presentazione del progetto al 2 luglio ha riproposto i progetti esecutivi in possesso dell’amministrazione comunale all’interno del piano per l’edilizia scolastica emanato dalla Regione Siciliana. – afferma il sindaco Leonardo Principato Trosso – Oggi con la pubblicazione dell’elenco delle progettualità ammesse, nel quale Capizzi risulta inserita per entrambi gli interventi nella prima annualità 2018, il Comune oltre a scongiurare il paventato danno erariale, ha recuperato due importati finanziamenti che mirano al rafforzamento dei livelli di sicurezza negli edifici scolastici”.