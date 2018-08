Enna , al “Sicily Beer Fest” sabato si esibiscono i The Dreamers, i Fajiddi e Alessandro Cozzetto

Proseguono gli appuntamenti con la tappa ennese del “Sicily Beer Fest”, l’evento in programma fino a domenica 19 Agosto ad Enna in Piazza Municipio. La manifestazione, il primo evento itinerante in Sicilia dedicato alla buona birra artigianale che si sta svolgendo nelle più belle ed affascinanti località turistiche dell’isola, si avvale, si ricorda, del patrocinio del Comune di Enna, assessorato allo spettacolo ed eventi.

Domani, sabato 18 agosto, ad esibirsi in Piazza Municipio saranno i “The Dreamers”, il gruppo folk de “I Fajiddi” e “Ale canta Eros”. Musica elettronica commerciale, quindi, con Antonio Tricarichi, Gaetano Balsamo e Alex Balsamo, componenti dei “The Dreamers”, gruppo ennese reduce da una recente e prestigiosa collaborazione con l’artista internazionale Adam Clay nel brano “Way to infinity”, ma anche musica folk tradizionale con il gruppo dei Fajiddi, altra realtà artistica tutta ennese che nei prossimi giorni prenderà parte in Bulgaria al Festival Internazionale del Folklore. La giornata di sabato sarà ulteriormente impreziosita dall’intervento musicale del cantante Alessandro Cozzetto che eseguirà dal vivo alcune delle più famose canzoni di Eros Ramazzotti.

Il tutto farà da cornice alle degustazioni delle più conosciute e prestigiose birre artigianali prodotte in Sicilia, assieme ad una ricca area food che offrirà al pubblico innumerevoli varietà gastronomiche nostrane. E’ prevista anche una divertente area giochi riservata ai più piccoli, con pista e gonfiabili di vario tipo, oltre a giochi a premi riservati al pubblico.

A condurre, si ricorda, ci sarà l’attore comico Sandro Vergato e l’intera tre giorni sarà registrata e trasmessa sul programma televisivo “A tutta Birra!!!” in onda in mondovisione sul canale “Viva l’Italia Channel” di Sky.