Enna, completate le ristrutturazioni di due palestre scolastiche, nominato anche il vicesindaco

“Con le ristrutturazioni delle palestre della Scuola S. Onofrio e Neglia l’offerta di strutture sportive della nostra città torna ai livelli importanti di quindici anni fa”.

Questo il commento del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, alla notizia della conclusione, in tempi record di soli quattro mesi, dei lavori di ristrutturazione della palestra del plesso scolastico “S.Onofrio”.

“I lavori sono consistiti – spiegano gli assessori Ferrari e Contino – nel rifacimento della copertura piana, che diventerà una piazzetta a servizio della sopra stante struttura dell’Ersu (ex Scuola “Nino Savarese”), la bonifica del Cemento Armato esistente, il rifacimento del prospetto e dei servizi igienici con spogliatoio e, infine, sostituzione degli infissi”.

Per quanto riguarda invece i lavori in corso presso la palestra della Scuola “Neglia”, consistono nel rifacimento della copertura con struttura in acciaio e termocopertura e rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi, nonché bonifica della struttura esistente e tinteggiatura.

L’importanza di tali interventi viene sottolineata anche dalla preside dell’Istituto comprensivo “S. Chiara”, Maria Concetta Messina, che evidenzia come sia di “estrema importanza garantire la fruibilità di palestre specialmente nella scuola primaria dove l’attività fisica è da stimolo per l’apprendimento dei più piccoli e soprattutto perché la possibilità di svolgere attività fisiche di gruppo favorisce l’integrazione e la socializzazione contrastando alla radice l’insorgere di fenomeni negativi quali il bullismo”.

“Abbiamo inoltre avanzato richiesta di finanziamento – aggiunge il sindaco Dipietro – per la ristrutturazione della Palestra del plesso S. Chiara che andrà così completare una proficua attività in tema di infrastrutture di cui ringrazio gli assessori Contino e Ferrari e che, insieme a tante altre iniziative poste in essere, sta facendo rinascere la nostra città anche dal punto di vista sportivo”.

Nella giornata di oggi, inoltre, il Sindaco Dipietro ha proceduto, con propria determinazione n. 81, a nominare il vicesindaco nella persona dell’assessore Ilaria Marazzotta.

“Si tratta di un adempimento che va a completare l’assetto della Giunta Municipale – ha dichiarato il primo cittadino – con l’individuazione, per la prima volta da quando è in vigore l’elezione diretta del Sindaco, di una figura femminile alla quale vanno i miei migliori auguri”.