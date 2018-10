Il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa all’Oasi di Troina

Domenica 7 ottobre ritornerà in visita all’Oasi Maria SS., il Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Un appuntamento oramai consolidato che si ripete da 16 anni ogni prima domenica di ottobre. La presenza del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa fu ideata dallo scomparso padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’Associazione Oasi Maria SS..

Un evento dalla forte valenza spirituale-religiosa e sociale, in quanto costituisce sia un’occasione di preghiera di fronte alla indiscussa testimonianza della miracolosa lacrimazione della madre della chiesa nel mondo, sia un momento di riflessione su alcuni temi legati alla disabilità e alla solidarietà.

L’iniziativa prevede due sessioni. Di mattina, a partire dalla 09.30 alla Cittadella dell’Oasi, ci sarà l’accoglienza del Reliquiario, a seguire invece il convegno “Oasi città aperta e solidale frutto del patto con Maria“, che vuole rappresentare una piattaforma iniziale sul tema della città-comunità, ispirata al “Modello Oasi”. Un’occasione di confronto e dialogo, tra l’Istituto e il territorio, volto a progettare la costruzione di una società nuova a partire anche dalle testimonianze di esperienze comunitarie formalmente istituite che hanno a fondamento gli stessi valori evangelici di solidarietà, di promozione culturale, di centralità della persona umana. Nel pomeriggio invece, a partire dalle ore 14.00, il reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa verrà portato in visita tra gli ospiti di una residenza per anziani e poi in tre quartieri del territorio (Castile, S. Antonino e S. Rocco). Infine, la sacra teca sarà portata in visita tra gli ospiti e il personale medico e non, della Cittadella dell’Istituto. Poi, a seguire, l’incontro di preghiera e alle 17.00, nella sala dei 500 della Cittadella, la Santa Messa presieduta da Don Fortunato di Noto che chiuderà il quadro celebrativo della giornata.