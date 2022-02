Morto Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo

ARTICOLO PUBBLICATO IL 1 Febbraio 2022

Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è scomparso all’età di 80 anni. L’imprenditore friulano si è spento nella nottata nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini nell’ultimo anno aveva subito la pesantissima scomparsa del figlio Armando e lo scorso dicembre era stato ricoverato in terapia intensiva, a Udine, per una peritonite. Noto per il suo carattere vulcanico e per i continui cambi di allenatori nelle sue squadre, era nato a Sevegliano del Friuli: a giugno avrebbe compiuto 81 anni.

