Nicosia, chiuso un tratto di Via Nazionale per caduta alberi

Dalle ore 20.00 del 12 marzo, a causa della caduta di alberi per il maltempo, è stato chiuso un tratto della via Nazionale dal civico 54 sino al civico 93 ( statua della Madonnina). Con deviazione verso il viale Magnana per i veicoli provenienti dalla statale 117 e da via Matteotti per l’uscita dal centro urbano verso la statale 117.

Gli alberi caduti erano radicati tra il terreno e la roccia in un’area di proprietà dell’ex Hotel Pineta. Dalle ore 7.00 del 13 marzo sono in corso i lavori per il ripristino della viabilità.

Si spera che entro la serata dello stesso 13 marzo tutto ritorni alla normalità.