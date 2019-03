Nicosia, i lavoratori Asu riprendono l’attività e ringraziano il sindaco per la solidarietà espressa

E’ terminato dopo tre giorni lo sciopero dei lavoratori Asu, che in tutta la Sicilia hanno manifestato il loro disagio ed hanno protestato per la mancata stabilizzazione ed i ritardi dei pagamenti dei sussidi, dopo oltre 20 anni che prestano servizio nelle pubbliche amministrazioni senza diritti e senza contributi versati.

Dal 26 al 28 febbraio, a Nicosia, una ventina di lavoratori hanno occupato simbolicamente e pacificamente l’aula consiliare del palazzo comunale, ricevendo in questi giorni la solidarietà da parte delle forze politiche, dal sindaco e dalla sua amministrazione.

Con un comunicato diretto al primo cittadino, al segretario comunale ed ai dirigenti, i lavoratori Asu di Nicosia hanno voluto esprimere la propria gratitudine al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, per la solidarietà espressa nei loro confronti per la loro storica problematica.

Si legge nel comunicato “Il nostro senso del dovere e di responsabilità, ci porta al riprendere dal primo marzo servizio, nonostante il lavoro precario e consapevoli che questa nostra condizione è ormai diventata insostenibile perché ingiusta in quanto priva di ogni diritto. – prosegue il comunicato – Fermo restando che, nell’attesa di una risolutiva risposta da parte delle istituzioni preposte a riguardo le nostre lecite richieste di stabilizzazione, noi scriventi intendiamo proseguire e mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere i diritti che spettano ad ogni lavoratore di un paese civile e democratico, di concerto con i 5.000 colleghi Asu e i sindacati di categoria”.