Nicosia, l’ex sede del PSI in via Fratelli Testa diventerà un consultorio familiare poliambulatoriale

L’11 febbraio l’amministrazione comunale di Nicosia con una delibera di giunta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’edificio comunale sito di via Fratelli Testa sottostante la piazzetta Veutro, da destinare a consultorio familiare poliambulatoriale.

Si tratta dell’ex sede del PSI di proprietà comunale, che per l’occasione presenterà il progetto di riconversione alla Regione per ottenere un finanziamento.

L’Assessorato regionale della Famiglia ha pubblicato un avviso a sportello per la presentazione di progetti finanziati con i fondi FSC – intervento “Family Social Equitiy”. I beneficiari di questi finanziamenti sono i Comuni della Regione siciliana, che potranno utilizzarli, si legge nell’avviso, per “interventi infrastrutturali sistemici e integrati con i relativi servizi in favore della famiglia per nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido e servizi integrativi prima infanzia, centri ludici e centri diurni per minori, comunità socio educative, comunità alloggio per anziani e disabili, case famiglia, consultori familiari polifunzionali) conformi alle normative regionali di riferimento”.

Il progetto esecutivo è stato redatto il 24 gennaio dall’Ufficio Tecnico comunale per un importo complessivo di 599.568,38 euro.

