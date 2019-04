Nuoto, il Centro Hydrogym di Nicosia conquista 10 medaglie nella terza tappa del Campionato d’Eccellenza Fin

Ottimi risultati per gli atleti del Centro Hydrogym di Nicosia tesserati con la Poseidon Catania presenti sabato 6 e domenica 7 aprile presso la Piscina Altair di Acireale per disputare la terza tappa del Campionato d’Eccellenza F.I.N.

Sono 10 le medaglie conquistate dall’Hydrogym di Nicosia con eccellenti tempi e prestazioni tecniche nel corso delle competizioni: Maria Giovanna Modica ha conquistato il bronzo nei 25 stile libero, il bronzo nei 50 dorso e il bronzo nella staffetta; Miriana Projetto conquista l’argento nei 50 dorso; Ludovica Ruvutuso l’argento nei 50 stile libero e il bronzo nella staffetta; Antonio Ciuro l’oro nei 50 dorso;

Valentino pero il bronzo nei 50 dorso; Michele Rizzone il bronzo nella staffetta; Salvatore Abbate il bronzo nella staffetta.

Lo staff Hydrogym è soddisfatto per il livello tecnico raggiunto, si congratula con tutti i propri atleti per gli ottimi risultati ottenuti registrando miglioramenti sui tempi in ogni competizione; l’impegno tecnico e la costanza nel corso degli allenamenti, insieme al tanto entusiasmo e alla passione per il nuoto hanno fatto la differenza regalando sia agli atleti sia ai supporters un fine settimana di emozioni.