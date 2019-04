Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia supera agevolmente in casa l’Albaverde Caltanissetta – FOTO & VIDEO

Condividi l'articolo su:























Naf Nicosia-Albaverde Caltanissetta 3-1

Scontro al vertice tra la terza forza del campionato, la Naf Nicosia e la quarta in classifica, l’Albaverde Caltanissetta, nella penultima giornata del campionato di serie D femminine di pallavolo. Ultima partita casalinga della stagione per la Naf Nicosia.

Partono male le ragazze guidate in panchina da Andrea Angilello e nonostante l’iniziale vantaggio perdono il primo set per 22-25. Il sestetto nicosiano non si dà per vinto e si aggiudica agevolmente i tre set consecutivi con i punteggi di 25-16, 25-13 e 25-15.

Dopo due sconfitte consecutive contro la prima e seconda in classifica, la Naf davanti al pubblico amico vince l’undicesimo match stagionale e si aggiudica matematicamente il terzo posto, un risultato lusinghiero per una società seria che nel tempo ha saputo costruire un buon settore giovanile la vera linfa per la prima squadra e in questa stagione i diversi innesti provenienti dai campionati giovanili hanno dimostrato che la Naf è sulla giusta strada e merita ampiamente questo risultato.

Domenica prossima si concluderà il girone B del campionato di serie D, la Naf Nicosia farà visita a Licata alla Limpiados, fanalino di coda del girone con zero punti, all’andata le pallavoliste nicosiane si affermarono con il punteggio di 3-0.