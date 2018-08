Troina, sarà intitolato “via Ancipa” il tratto viario denominato strada vicinale “Molino Vento”

Sarà intitolato “Via Ancipa”, il tratto di asse viario denominato Strada Vicinale “Molino Vento”, che collega l’intersezione della via Nazionale, all’altezza del civico 274, con la Strada Comunale extraurbana “San Mercurio”.

La decisione, su proposta dell’amministrazione comunale, che ha voluto intitolare l’estesa area di circolazione che collega le contrade “Molino Vento – Palmento Caucerì – Molino Carmone – Mannia”, è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale, nel corso della seduta svoltasi ieri al palazzo municipale.

“Abbiamo voluto intitolare questa via, che dal centro abitato porta all’acquedotto comunale a ridosso dell’Ancipa – ha spiegato il vice sindaco e assessore all’urbanistica Alfio Giachino – , non solo per denominare una zona ancora sprovvista di onomastica e numerazione civica, ma anche su indicazione e sollecito dei nostri concittadini, per ricordare la costruzione di una delle più importanti dighe europee del Dopoguerra”.