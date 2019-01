Campione (Forza Italia): “Condivido la scelta dell’On. Stefania Prestigiacomo di visitare la nave Sea Watch”

“Nella giornata della memoria, che dovrebbe ricordarci il valore della vita io sto con Stefania Prestigiacomo e condivido la sua scelta di aver partecipato al blitz dei parlamentari a bordo della Sea Watch, la nave al largo di Siracusa con il suo carico di 47 migranti, tra i quali anche minori, in mare ormai da 9 giorni, una prerogativa parlamentare, quella della Prestigiacomo, che evidenzia un alto senso di umanità e attenzione nei confronti di quanti stanno vivendo un’ atroce vicenda umana, su questa vicenda come uomo, politico e medico non posso restare indifferente e mi associo anche alle parole del commissario regionale Miccichè”. Lo comunica il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione.

Anche Micciché si è schierato dalla parte della parlamentare siracusana. “Bravissima Stefania! Ha fatto bene, anzi benissimo, a salire sulla nave Sea Watch per accertarsi delle condizioni dei migranti a bordo. Io davvero non riconosco più tanti miei colleghi di Forza Italia, che hanno preso le distanze da questo gesto di umanità“. Lo ha detto commissario di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che “appoggia pienamente” la decisione della deputata forzista.