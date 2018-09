Nicosia, dichiarazioni del consigliere Giacobbe sui lavori della strada in contrada Torretta – VIDEO

Il 21 agosto sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Nicosia – Agira nel tratto urbano in contrada Torretta.

L’iter per realizzare questa opera pubblica è stata avviato grazie agli spazi finanziari concessi al Comune di Nicosia dal Ministero dell’Economia, in qualità di ente virtuoso, pari ad 1.310.000 euro, di questi 330.000 euro sono stati destinati alla manutenzione ed al consolidamento di questo tratto di strada che da tempo presenta diversi problemi e stava diventando impercorribile e pericolosa.

La ditta che sta realizzando i lavori è la nicosiana Ati Messina Group e Ciesseci, in gara ha presentato un ribasso su base d’asta del 40,0077 %, per un importo complessivo di 126.906,14 euro.

Il consigliere comunale di Forza Italia, Filippo Giacobbe, ha presentato nei giorni un’interrogazione in consiglio su questa strada, accompagnata con delle proposte.

L’impegno dell’amministrazione comunale è la realizzazione della banchina che dovrebbe arrivare poco prima del ristorante “La Torretta”. Il manto stradale sarà rinnovato e secondo l’opinione del consigliere Giacobbe sarebbe opportuno non solo realizzare il tappetino di asfalto sopra l’attuale strada, ma scarificare il preesistente in modo tale che l’opera sia funzionale e durevole nel tempo. Verrà realizzata anche la nuova pubblica illuminazione. Prioritaria per il consigliere Giacobbe la messa in sicurezza della nuova banchina che si trova in un tratto di strada molto trafficato.

Con il risparmio ottenuto dal ribasso d’asta verranno asfaltate le curve che conducono fino al quartiere di San Michele.