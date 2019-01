On line nuovo sito di eventi e turismo sulla provincia di Enna

E’ on line il sito eventiennesi.it , il nuovo portale turistico dei saperi e dei sapori del territorio ennese promosso dalla società di servizi editoriali e comunicazione il “Grafema S.r.l” di Agira. scopo dell’iniziativa editoriale è quello di promuovere gli eventi e le ricchezze turistiche ed enogastronomiche del territorio ennese, un territorio ricco di iniziative e di numerose risorse culturali e ambientali.

Il progetto editoriale, unico in provincia, si avvale di uno staff particolarmente competente nel settore della comunicazione e del marketing. Il portale, continuamente arricchito di nuovi contenuti, si prefigge il compito di sostenere le iniziative istituzionali degli enti locali, delle attività commerciali e artigianali locali e delle iniziative imprenditoriali di eccellenza presenti sul territorio.

Sostenere la crescita locale per far conoscere ai numerosi visitatori la molteplicità delle risorse culturali e turistiche presenti sul territorio ennese è una precisa scelta della società il “Grafema” di Agira che ha previsto nel progetto l’utilizzo dei canali social e una continua interazione con gli enti locali e le associazioni per migliorare il servizio informativo e promozionale.

Oggi è di fondamentale importanza nel settore turistico potenziare l’attrattività del territorio così da acquisire una maggiore visibilità ed inserirsi nei circuiti turistici e commerciali.

Il sito si prefigge quindi lo scopo di valorizzare le potenzialità di collaborazione tra i diversi operatori e attivare azioni di promozione in grado di favorire una maggiore integrazione tra gli attori del territorio.