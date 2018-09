Piazza Armerina, tutto pronto per la storica visita di Papa Francesco

Piazza Armerina in fermento per la storica visita di Papa Francesco che avverrà il 15 settembre in piazza Falcone e Borsellino.

La visita in Sicilia del Pontefice, annunciata dalla Sente Sede il 26 maggio di quest’anno, è stata organizzata in occasione del XXV anniversario del martirio di don Pino Puglisi, avvenuto il 15 settembre 1993 per opera della mafia.

Il Vaticano ha reso noto il programma della visita del Santo Padre. Il Pontefice atterrerà alle 7,50 all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. In elicottero Papa Bergoglio si recherà a Piazza Armerina dove, intorno alle 8,30 atterrerà nel Campo sportivo “San Ippolito”. Il Papa sarà accolto dal vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, dal prefetto di Enna Maria Rita Leonardi e dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Poi il trasferimento in auto a Piazza Europa.

Alle 11.45 al Foro Italico di Palermo la messa per il Beato Pino Puglisi. Al termine della celebrazione ci sarà il saluto con l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e l’omelia di Papa Francesco. Prevista anche una visita alla Missione di Speranza e Carità fondata da Frà Biagio Conte. Il Papa pranzerà con gli ospiti della Missione e con una rappresentanza di detenuti e immigrati. Alle 15 la visita in forma privata alla Parrocchia San Gaetano al Quartiere Brancaccio, e alla Casa del Beato Pino Puglisi, alle 15,30 l’incontro con il clero, i religiosi e i seminaristi. Alle 17 in Piazza Politeama l’incontro con i giovani. Poi, alle 18.30 la partenza per Roma dall’aeroporto di Palermo-Punta Raisi.