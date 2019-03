Approvati i progetti esecutivi dei cantieri scuola per disoccupati a Nicosia e Villadoro

La giunta comunale di Nicosia ha approvato i progetti esecutivi rimodulati, secondo le indicazioni del dipartimento regionale del Lavoro, relativi ai lavori da svolgere nei cantieri scuola di Villadoro e Nicosia, rivolti ai disoccupati.

Per quanto riguarda la frazione di Villadoro verrà realizzato un marciapiede tra la frazione ed il borgo Milletarì, l’importo complessivo è di 62.453 euro. Nel cantiere verranno impiegati 10 operai comuni, un operaio qualificato ed un direttore dei lavori.

Nel cantiere di Nicosia verrà realizzata la pavimentazione dei gradini con le opere connesse in via Gianbattista Li Volsi (salita del Carmine), per un importo complessivo di 113.912 euro. Nel cantiere verranno impiegati 15 operai comuni, un operaio qualificato, un direttore dei lavori e un istruttore.

Per la copertura finanziaria delle opere, si provvederà con i fondi derivanti dal finanziamento previsto dal decreto dirigenziale 9 agosto 2018 con il quale l’assessorato regionale della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro ha emanato l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, per contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione.

Il Comune di Nicosia aveva aderito per ricevere dalla regione la cifra di 176.365 euro, in tutto verranno impiegati 27 disoccupati.