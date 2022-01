Approvato dal Ministero della Cultura il finanziamento per il Museo civico delle Confraternite di Enna

ARTICOLO PUBBLICATO IL 3 Gennaio 2022

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, esprime soddisfazione per l’ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Cultura – Fondo Cultura, del progetto per il Museo civico delle Confraternite, da realizzarsi presso l’ala dell’ex biblioteca del Convento dei Cappuccini di Enna.

“Da decenni ad Enna si discute della creazione del museo delle confraternite. Per la mia Amministrazione questo è il miglior modo per festeggiare l’avvio del nuovo anno: la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed etnodemoantropologico della Città di Enna, anche per il 2022, sarà uno dei punti cardine della nostra azione politica.”, afferma il primo cittadino.

Il Museo civico delle Confraternite, esperienziale e sensoriale, sarà il primo nucleo di un più ampio intervento museale futuro, volto a dare la giusta importanza e valore al mondo delle confraternite ennesi, uniche ed importantissime per valore storico, folklorico e spirituale.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.