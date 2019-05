Calcio a 5 serie D, Nicosia Futsal sconfitto in finale play-off dalla Puntese

Condividi l'articolo su:























Nicosia Futsal-Puntese 1-6

Falcidiato da squalifiche, infortuni ed assenze varie, il Nicosia Futsal non è riuscito nell’impresa di superare in finale la Puntese per accedere nella prossima stagione al campionato di serie C2. I gialloneri di Nicosia escono sconfitti dal neutro di Mascalucia con il risultato di 6-11 in favore della puntese, che così accede alla categoria superiore.

Il Nicosia Futsal non è praticamente mai entrato in campo mentalmente, il primo tempo si è concluso sul 2-0 in favore degli etnei.

Nel secondo tempo la Puntese segna altre quattro reti portandosi sul 6-0. Solo a cinque minuti dalla fine il Nicosia Futsal riesca a schiacciare gli avversari nella loro area e Santo Marassà segna il gol della bandiera, fissando il risultato sul 6-1 finale.

Amareggiato per il risultato l’allenatore Santo Calabrese: “Non è facile parlare dopo una sconfitta che non rispecchia la partita. Concludiamo la stagione non nel miglior dei modi, ma possiamo essere contenti dei risultati conseguiti. Non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi che si sono distinti per serietà e professionalità nel corso della stagione e che in due anni hanno portato in alto il Nicosia Futsal”.

Sulla stessa linea l’altro allenatore Michele Giangrasso: “Mi spiace finire così questa stagione, ma non posso rimproverare niente a nessuno, il calcio è questo si vivono periodi felici e periodi non felici, ringrazio tutti i giocatori, i dirigenti e farò tesoro di questa bellissima esperienza condivisa con il mio collega e ‘fratello’ Santo Calabrese”.

Il vice presidente Fabio Li Volsi: “Abbiamo finito una stagione bellissima tra alti e bassi che fanno crescere professionalmente che umanamente grazie a tutti”.

Il presidente Alessandro Fiscella: “Non si può sempre vincere purtroppo le assenze dei nostri ragazzi con una rosa decimata ha fatto sì che il risultato ci faccia vedere tutto sotto un altro aspetto e diverso da quello che i ragazzi hanno fatto sul campo, ma il calcio è questo. Concludo ringraziando tutti uno ad uno. A breve la società comunicherà quella che sarà la prossima stagione del Nicosia Futsal. Ringrazio tutti gli sponsor e i tifosi che anche a Mascalucia ci hanno seguito”.

Il Nicosia Futsal può ritenersi senz’altro soddisfatto per l’esito di questa stagione. Al secondo anno di attività ha centrato un secondo posto in classifica, la vittoria nei play-off del girone A, la finale di Coppa Trinacria ed una finale persa ai play-off di serie D. La squadra è risultata imbattuta in casa ed anche questo è un risultato d’orgoglio per questa giovane società sportiva nicosiana. Se fossero dei militari in guerra questa squadra avrebbe senz’altro ricevuto l’onore delle armi. Il Nicosia Futsal conclude orgogliosamente a testa alta questa stagione straordinaria per i risultati raggiunti in così breve tempo.