Coronavirus. In Sicilia ed in provincia di Enna positivi e decessi in calo (dati statici e grafici a confronto)

Ad un mese circa dalla costante rilevazione dati e dai bollettini prodotti dalla Protezione civile, possiamo tracciare un primo bilancio e fare delle considerazioni in base all’andamento dei numeri relativi alle infezioni da coronavirus.

Abbiamo tracciato dei grafici sull’andamento delle infezioni basandoci non sul dato assoluto, che avrebbe rappresentato semplicemente una curva in costante aumento, ma sulle differenze d’aumento da un giorno all’altro.

Per la Sicilia i dati partono dal 2 marzo quando la Protezione civile nazionale pubblicò il primo bollettino e furono rilevati i primi sette casi di pazienti positivi in Sicilia. Durante le settimane successive abbiamo rilevato un aumento dei casi il cui picco è stato raggiunto il 26 marzo con 1.164 positivi, 170 aumenti di casi rispetto al giorno precedente (valore massimo toccato e mai più raggiunto fino ad oggi). Il massimo differenziale di decessi si è avuto il 28 marzo con +18 rispetto al giorno prima. Per i guariti registriamo un +17 il 27 marzo rispetto al giorno prima. Quindi il picco di casi tra positivi, decessi e guarigioni si è avuto, secondo i dati forniti dalla Protezione civile nazionale, tra il 26 ed il 28 marzo. Dal 19 marzo fino ad oggi, tranne qualche eccezione, abbiamo riscontrato un calo deciso negli aumenti di pazienti positivi, di decessi e guarigioni. Se ad esempio prendiamo il dato del 6 aprile abbiamo un +52 di casi positivi che non si registravano durante la fase ascendente dal 18 al 19 marzo.

La provincia di Enna sostanzialmente rispecchia l’andamento della Sicilia. Il massimo incremento di contagi è stato registrato il 26 marzo con +43, mente negli ultimi tre giorni registriamo un +23, +4 e +3.

Se analizziamo i casi positivi in provincia di Enna per ogni Comune riscontriamo un numero di casi enorme ad Agira e Troina rispetto alla media nazionale e siciliana. In Italia il numero di contagiati rispetto alla popolazione è dello 0,22 %, in Sicilia è lo 0,04%, in provincia di Enna è lo 0,17 %. La provincia di Enna per numero di contagiati è la prima in Sicilia, davanti a Messina e Catania con lo 0,06 %. Ad Agira il dato si attesta allo 0,69%, mentre a Troina si arriva all’1,65%, davanti alle regioni del Nord Italia, come Valle D’Aosta 0,64%, Lombardia 0,51%, Emila 0,39%.

