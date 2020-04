Coronavirus, la capitina Concettina a 100 anni vince il coronavirus

Condividi l'articolo su:























La signora capitina Concettina Lenzi è la più anziana guarita da Covid19 in Sicilia.

Ospite della casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina, domenica 22 marzo è stata ricoverata presso il Policlinico “G. Martino”, dove è risultata positiva al coronavirus.

Qui, per lei, il personale del Padiglione H ha voluto organizzare una festa virtuale per i suoi 100 anni con collegamento tramite tablet per gli auguri dei familiari e sempre qui, oggi, 22 aprile, a distanza di un mese esatto, insieme ai medici e agli operatori sanitari che l’hanno curata, ha potuto brindare alla sua guarigione.

Adesso Concettina è a casa e finalmente può riabbracciare la sua famiglia.

