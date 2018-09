Domenica grande giornata di sport con la cronogara di kart Città di Agira

Si prevedono non meno di 40 iscritti in tutte le categorie provenienti da diversi comuni di quasi tutte le province siciliane per la Cronogara di Kart Città di Agira che si terrà domenica 9 settembre nella città di Diodoro Siculo.

Ad organizzare l’evento l’Asd Kart Calascibetta del presidente Mario Puglisi con il patrocinio del Comune di Agira e la collaborazione con il settore Kart di Aci Csai Sicilia. Il percorso dove i piloti dovranno cimentarsi è stato ricavato intorno al campo di calcio comunale e misura poco più di 500 metri mentre all’interno dell’impianto sportivo è stato allestito il Paddock.

La gara si svolge con la formula di chi ottiene il migliore tempo sul ciro cronometrato che effettuerà. La cronogara di Agira va a chiudere così un trittico organizzato dall’Asd Kart Calascibetta e che ha visto in precedenza svolgersi le gare di Calascibetta e Enna. Ma già per il prossimo anno i comuni interessato a questo tipo di manifestazione dovrebbero essere tra 7 e 8.

Ad Agira c’è tanta curiosità di vedere all’opera questi piloti di tutte le età. Ma sicuramente c’è tanta attesa per vedere gareggiare la beniamina locale la “studentessa volante” la sedicenne Gaia Valenti uno dei più interessanti talenti del kart regionale.

“Siamo molto fiduciosi dei segnali che ci arrivano sul numero dei potenziali partecipanti – commenta Mario Puglisi – ma attendiamo la giornata di domenica prima di parlare. Ad ogni modo vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno collaborando in questo progetto ma anche le varie istituzioni come i Comuni ed in questo caso quello di Agira e le forze dell’ordine”