Enna centro storico. Cuci e Savoca (Lega): “Ricercare insieme soluzioni di buon senso”

”Riteniamo positivo il processo di confronto nato in Città che vede la partecipazione attiva dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni di categoria per giungere a una soluzione condivisa sul futuro del nostro centro storico”, e quanto affermato dai consiglieri comunali della Lega nonché responsabili provinciali del partito Saverio Cuci e Giuseppe Savoca .

”Nel cuore della nostra città, sussistono due importanti realtà : da una parte il patrimonio storico-culturale da valorizzare, dall’altra le attività commerciali ed artigianali da preservare e incentivare. Su queste due azioni concrete si gioca una partita fondamentale per il rilancio della nostra Città che tutti siamo chiamati a giocare. Come forza politica consiliare esprimiamo la nostra piena disponibilità a partecipare al tavolo per portare il nostro contributo nel ricercare soluzioni di buon senso nell’esclusivo interesse della collettività, consapevoli della complessità della materia che va

affrontata sotto diversi aspetti : fruibilità, viabilità, sosta, fiscalità e prospettive di sviluppo . Lanciamo inoltre – concludono Cuci e Savoca – un appello all’università Kore, affinché prenda parte attivamente al processo di confronto nato in Città convinti che il rilancio del centro storico non può non partire dal trasferimento di una o più facoltà a Enna Alta ”.