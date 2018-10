I Consultori Familiari dell’Asp di Enna, in prima linea nella sanità del territorio, premiati a livello nazionale

Prende il via martedì 16 ottobre il Corso di Formazione per gli operatori sanitari dal titolo “Consultori Familiari: istruzioni per l’uso”, che si terrà presso la Sala convegni dell’Ospedale Umberto I di Enna e sarà replicato nel mese di novembre presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia, al fine di consentire la più ampia partecipazione del personale.

“L’obiettivo che si vuole raggiungere – dichiara la dott.ssa Loredana Disimone direttore dell’UOC Assistenza Materno-Infantile territoriale dell’ASP di Enna – è quello di portare a conoscenza di tutti gli operatori, ospedalieri e territoriali, le attività offerte dalla rete dei consultori aziendali, al fine di mettere in collegamento realtà e strutture diverse dell’Azienda e garantire maggiore integrazione tra i servizi e migliore fruibilità delle prestazioni sanitarie da parte dell’utenza di riferimento, quali donne, coppie e famiglie”.

I Consultori Familiari sono strutture sanitarie pubbliche, gratuite e ad accesso diretto, in cui operano con impegno e dedizione operatori sanitari e dell’area psico-sociale che, nonostante il depauperamento progressivo delle equipe nelle diverse sedi consultoriali, garantiscono la promozione della salute in ambito materno-infantile, con particolare attenzione alle fasce di utenza fragile: adolescenti, immigrati, famiglie socialmente svantaggiate.

Nella XIII edizione del Congresso Regionale AOGOI-Sicilia, tenutosi a Palermo dal 4 al 6 Ottobre, i Consultori dell’Asp di Enna si sono distinti, in particolare, per le attività correlate al Percorso Nascita, per l’elevato numero di donne gravide prese in carico e per la cospicua partecipazione agli Incontri di Accompagnamento alla Nascita, dati emersi dalla presentazione dell’attività svolta dai Consultori della Regione Sicilia nell’anno 2017.

In tale sede, i Consultori ennesi si sono anche aggiudicati il primo posto al Concorso nazionale “Il parto: aspettative, paure, scelte. Saper rispondere con un counseling adeguato”– Premio Marilina Liuzzo”, dedicato alla compianta ginecologa del Consultorio di Enna indimenticata per le sue doti umane e professionali, con una presentazione realizzata dal counselor dott.ssa Giusy Lobello e dalla ginecologa dott.ssa Stella Ciarcià che ripercorre il vissuto delle donne durante la fase della gravidanza e del parto, le loro paure ed ansie, il sostegno ed empowerment offerto dagli operatori consultoriali.