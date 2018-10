Nicosia, i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dei Raccomandati – VIDEO

Si sono svolti dall’11 al 14 ottobre i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dei Raccomandati. Nel corso della cerimonia di presentazione del restauro della statua lignea raffigurante Nostra Signora dei Raccomandati, ultimato alla fine del 2009, era stata manifestata la volontà di dedicare un giorno di festa alla Madonna che da il nome ed è simboleggiata nel palio e nelle altre insegne della confraternita di Nostra Signora dei Raccomandati. Alla ricerca di una data opportuna si decise di celebrare la festa la domenica successiva alla Madonna del Rosario.

Nei giorni precedenti la festa si celebra un triduo di preparazione. Da quando, casualmente è stata scoperta la raffigurazione della Madonna dei Raccomandati su una tela custodita nella piccola chiesa di Sant Antonino, le confraternite le rendono omaggio, il pomeriggio del 13 ottobre, con una breve processione che parte dalla chiesa di Santa Croce e con la celebrazione della messa.

La sera del 13 ottobre si è svolto, nello spiazzale antistante la chiesetta di Sant’Antonino, una serata danzante e di degustazione di prodotti tipici.

Il giorno della festa, domenica 14 ottobre, in mattinata le confraternite hanno fatto ritorno nella chiesa di Santa Croce in cui si trova la Madonna dei Raccomandati. In serata si è celebrata la messa solenne alla presenza dei confrati vestiti con il loro abito tradizionale. La festa si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico della ditta Vaccalluzzo di Belpasso.