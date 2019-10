Il Comune di Nicosia per favorire l’inclusione sociale dei disabili ha aderito alla creazione della rete madonita dei parchi gioco inclusivi

Condividi l'articolo su:























Il consiglio comunale di Nicosia ha votato all’unanimità l’adesione al protocollo d’intesa per la creazione della rete madonita dei parchi gioco inclusivi. Si tratta di una lodevole iniziativa partita dai Comuni soci della So.Svi.Ma. l’agenzia di sviluppo locale del territorio madonita, di cui fa parte anche il Comune di Nicosia. Questa rete di Comuni ha aderito al bando pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia nel mese di agosto 2019 che prevede una serie di finanziamenti per la realizzazione o il potenziamento di parchi giochi inclusivi, quindi per bambini portatori di disabilità.

La rete madonita dei parchi gioco inclusivi, nasce come strumento operativo finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, al fine di favorire l’integrazione sociale dei minori con disabilità.

Il Comune di Nicosia si è mosso da circa un mese per la realizzazione di un progetto in tal senso che prevede un progetto per il miglioramento dell’area ludico ricreativa a verde attrezzato all’interno della zona pedonale di via Vittorio Veneto. Si tratta dell’area posta nel belvedere di Santa Maria di Gesù. Per questo motivo ha stretto una serie di accordi con i volontari del terzo settore che hano individuato l’area da potenziare ed hanno contribuito fattivamente per la realizzazione del progetto che prevede un costo di 50.000 euro di cui 42.000 euro saranno a carico della Regione e 8.000 euro a carico del Comune.

La delibera approvata del Comune era necessaria per presentare nella mattinata del 31 ottobre la richiesta di finanziamento che con la rete madonita appena costituita dovrebbe avere buone possibilità di acquisire punteggi ed essere finanziata.