Leonforte, ottenuto un finanziamento regionale per la manutenzione straordinaria degli alloggi di via Buttafuoco

L’amministrazione comunale di Leonforte, guidata dal Sindaco Carmelo Barbera,, in collaborazione con l’IACP, ha richiesto e ricevuto un finanziamento regionale di 624.000 euro per la costruzione di nuovi alloggi popolari e per la ristrutturazione di alcuni alloggi siti in via Antonino Buttafuoco.

Leonforte risulta essere comune primo in graduatoria per tali finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana.

Il sindaco Barbera così si esprime in merito: “Sono estremamente soddisfatto di questo obiettivo raggiunto per la mia comunità. Si tratta di un ulteriore risultato che va ad aggiungersi agli altri in questo primo anno di sindacatura. Voglio ringraziare l’assessorato regionale alle infrastrutture. Da parte mia ci sarà sempre ed esclusivamente interesse a lavorare per Leonforte e per i leonfortesi. Continueremo con l’essere l’amministrazione del fare“.