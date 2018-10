Riapre il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Leonforte, la soddisfazione del sindaco Barbera

A seguito dell’ordinanza del sindaco sul ripristino delle condizioni dell’ospedale Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte, è giunta notizia della riapertura del reparto di Chirurgia dove sono stati riattivati anche gli interventi a cadenza quasi quotidiana e l’aumento del numero dei posti per acuti nel reparto di Medicina, che dai precedenti 4 passa agli attuali 12.

«Sono veramente soddisfatto per le notizie che mi sono giunte sul nostro ospedale che oramai da qualche giorno ha ripreso appieno la propria attività – è quanto dichiara il sindaco Barbera – che prosegue – la situazione dell’ospedale ha sempre rappresentato per me un motivo d’impegno in prima persona proprio perché ritrae una realtà che non può e non deve mai essere abbandonata o relegata in secondo piano. Dal momento della mia elezione ho subito avviato un dialogo con l’Asp di Enna e la sua dirigenza chiedendo che l’ospedale di Leonforte venisse trattato col rispetto e la dignità che merita. Devo riconoscere l’impegno dei dirigenti dell’Asp che mi sento di ringraziare personalmente e particolarmente, a giorni daremo ulteriori comunicazioni sull’arrivo di nuovo personale medico per il Pronto Soccorso e per Medicina. Continueremo ad essere vigili giorno dopo giorno per garantire il meglio alla nostra comunità. Il mio impegno politico è stato da sempre e continuerà ad essere un servizio per la comunità. I leonfortesi e i cittadini dei comuni viciniori hanno un ospedale che saprà accoglierli e curarli nelle emergenze, anche per questo io continuerò a difenderlo ogni giorno».