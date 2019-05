Saranno completati i lavori di ripristino sulla statale 191, l’Anas risponde alla richiesta di intervento urgente del senatore Trentacoste

Condividi l'articolo su:























“Buone notizie per la viabilità: sarà completato, nei prossimi giorni, l’intervento di ripristino del manto stradale sulla SS 191, interessato da un grave smottamento al Km. 33.500, nel tratto che collega Barrafranca a Mazzarino. Inoltre, è già in fase di completamento il progetto di messa in sicurezza della frana al km 33.100 della stessa Strada Statale”. A darne comunicazione è il senatore del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Trentacoste che, nelle scorse settimane, aveva sollecitato l’Anas affinché intervenisse con urgenza.

“In allegato alla nota, – spiega il parlamentare Cinquestelle – abbiamo inviato materiale fotografico dal quale era possibile evincere la gravità della situazione. Conosciamo molto bene l’operatività di Anas e sappiamo che sono previsti numerosi interventi di ripristino della viabilità interna siciliana, ma purtroppo sappiamo anche che i tempi di progettazione e realizzazione sono molto lunghi”.

“Era fondamentale – conclude Trentacoste – consentire ai cittadini di potere transitare nei tratti stradali ed evitare ulteriore aggravio alle aziende agricole ed artigiane che operano in quel territorio. Tante, purtroppo, sono le emergenze che riguardano le infrastrutture viarie nel centro dell’Isola e che stiamo cercando di risolvere con azioni mirate: a breve, discuteremo in Aula del Senato il decreto Sblocca Cantieri e, a seguire, sarà nominato il commissario speciale per le strade che si occuperà di sbloccare molti cantieri e velocizzare il ripristino dei collegamenti secondari e delle numerose strade provinciali, attualmente in condizioni a dir poco vergognose”.