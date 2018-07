Sperlinga, per la rassegna “Teatro in Fortezza” il 4 agosto in scena “InCanto di versi in una notte d’estate”

Continua il percorso Voci Contemporanee per la rassegna teatrale estiva Teatro in Fortezza, questa volta si alzerà il sipario sull’happening teatrale Incanto di Versi in una notte d’estate, che si terrà giorno 4 agosto, alle 21.00, al Castello di Sperlinga.

Un Viaggio emotivo e sensoriale, dove la Parola poetica diverrà Materia e il Canto e la Melodia dei Versi si fonderanno alle strofe di brani antichi e popolari in una continua ricerca del bello.

InCanto di versi in una notte d’estate è un omaggio che gli attori Egle Doria e Silvio Laviano, direttori artistici della rassegna Teatro in Fortezza, desiderano regalare al Castello di Sperlinga e al cielo sotto il quale le vestigia antiche riposano.

Egle e Silvio continuano così il loro lungo sodalizio artistico e affettivo, uniti nel sogno del teatro come veicolo della cultura e della condivisione.

Tale sodalizio artistico fonde, in una viva collaborazione, il Progetto S.E.T.A. con l’Ass. culturale Madè, che condividono da sempre la sperimentazione di “forme nuove” nella costante ricerca di un linguaggio diverso non snaturando mai, bensì approfondendo, l’universalità dei Classici.

Far risuonare le pietre grazie al Verso e alla Musica è l’obiettivo di questo happening poetico, che farà vivere al pubblico un’esperienza sensibile dove l’ascolto del buon “dire” e della “bella” parola “corrisponderanno” ad una comunione con la notte, le stelle e la fresca aria di una sera d’estate.

La performance è coadiuvata dalla presenza di due giovani artiste di alto talento, Roberta Amato e Giuliana Guglielmino che attraverso la Musica e il Canto, contribuiranno all’ epifania emotiva della serata.

Con la vasta scelta di antologia di Autori e Poeti del ‘900 siciliano, il pubblico avrà la possibilità di approfondire gli anni in cui la Sicilia è stata punto di riferimento letterario, poetico e filosofico per l’intero panorama internazionale; da Martoglio a Fava, da Buttitta a Sciascia, da Pirandello a Quasimodo.

Voci Contemporanee sempre vive, e grandi Autori precursori dei tempi.

Una serata dove l’Amicizia, di ciceroniana memoria, diventa veicolo per la ricerca del bello, così la parola si trasformerà in pietra viva illuminandosi al chiarore delle stelle e involandosi verso un cielo di meraviglia.