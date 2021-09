Università di Palermo, laurea honoris causa al manager Valerio Battista

ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Settembre 2021

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Elettrica (LM-18) al manager Valerio Battista, direttore d’azienda del settore elettrotecnico con una carriera quasi quarantennale nelle più prestigiose realtà italiane e straniere, in particolare la Pirelli, per la quale ha ricoperto cariche di rilievo nel corso degli anni. Nato ad Arezzo l’8 gennaio del 1957, Battista si è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Firenze nel 1981. Successivamente, ha lavorato per Uno A Erre Italia, quindi nel 1987 è entrato in Pirelli nell’Operations Department divisione “Steel Cord” del gruppo a Figline Valdarno. Nel 1997 è diventato Director della divisione “Steel Cord” della Pirelli Tyre e quattro anni dopo è stato nominato Purchasing Director.

Sempre per Pirelli, è stato CEO della business unit Cavi e Sistemi Energia dal 2002 e dal 2004 anche della business unit Cavi e Sistemi di Telecom. Negli ultimi anni Valerio Battista è stato nominato presidente di Europacable e dal 2015 è entrato a far parte del Council Board dell’International Electrotechnical Commission. Nel 2005, infine, ha fondato l’innovativa Prysmian Electronics, azienda italiana con sede a Milano specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. A insignire formalmente Battista è stato il rettore uscente di Unipa, Fabrizio Micari, che nella cerimonia andata in scena nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, sede del rettorato, ha sottolineato lo spessore professionale del neo laureato.

“In questi anni abbiamo conferito la laurea honoris causa a diverse figure del mondo della scienza, dello spettacolo, figure di diversa tipologia. Stavolta, ed è l’ultima del mio mandato rettorale, il piacere è quello di conferirla a un ingegnere di un settore molto vicino alle tematiche dell’innovazione, a tutto quel sistema che ruota intorno al trasferimento della conoscenza e trasformazione di questa in produzione ed economia – ha detto -. Il tema di oggi è quello di un conferimento a una figura che nel mondo della produzione in questi anni ha fatto tantissimo, perfettamente in linea con quella che è la mission del nostro Ateneo. Diamo la laurea a Valerio Battista perchè riconosciamo una personalità e la arricchiamo – ha aggiunto Micari – ma in qualche modo arricchiamo di più la nostra stessa Università, visto che includere tra i nostri laureati figure di grande rilievo è un elemento qualificante. Domani potremo dire che la nostra Università ha conferito una laurea ad honorem all’ingegner Battista. Molti dei nostri ragazzi sono cresciuti a Unipa e poi sono andati a creare e sviluppare questa idea, Prysmian, che riesce a dare lavoro qui in Sicilia. E’ un segnale di fiducia importante nel futuro”.

Battista ha ricevuto da Micari la medaglia con la riproduzione di Palazzo Steri e ha poi preso la parola per la sua lectio magistralis, non senza commuoversi nel passaggio finale del proprio discorso: “E’ con grande orgoglio che accetto questa laurea, immeritata da parte mia, perchè ci capisco fino a un certo punto di elettricità. Stamane sono andato in Prysmian Electronics qui a Palermo, ho incontrato una parte dei giovani usciti da Unipa e sono rimasto favorevolmente colpito dall’entusiasmo e dalla competenza. Spero che sia un seme che cresce pian piano, e che lo faccia bene. Io farò di tutto finchè ho forza e un numero di anni ragionevole – ha concluso – per una crescita continua, ma so che i miei ragazzi faranno anche più di me”.

