Vaccino anti-Covid. In provincia di Enna immunizzata quasi l’81% della popolazione. A Nicosia quasi l’84%

ARTICOLO PUBBLICATO IL 28 Novembre 2021

La Regione Siciliana ha pubblicato il bollettino settimanale sull’andamento regionale del Covid e sulla vaccinazione. Fino al 24 novembre in Sicilia la popolazione totalmente immunizzata dai vaccini anti-Covid è salita al 79,53%, i vaccinati con prima dose sono l’82,01%.

In provincia di Enna gli immunizzati sono 115.816, ovvero il 80,68% degli over 12. Hanno ricevuto solo una dose di vaccino 118.580 persone, ovvero l’82,60% degli over 12. Sono 7.062 i soggetti che hanno avuto la somministrazione della terza dose del vaccino. Questi dati pongono la provincia di Enna al quarto posto in Sicilia, dietro Palermo, Ragusa ed Agrigento.

Nei singoli comuni dell’Ennese svetta in testa Cerami con l’88,67% di immunizzati e 91,12% con prima dose. Nicosia si trova all’ottavo posto con l’83,63% di over 12 immunizzati e 85,06% con una dose inoculata. In coda ancora una volta troviamo Agira con il 71,71% e Nissoria con il 73,69% di immunizzati.

