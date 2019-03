Tennis, nel campionato over 50 il Nicosia Tennis perde in casa contro il Ct Palermo

Il Nicosia Tennis Club con la squadra over 50 si aggiudica solo un incontro su tre nel match contro il Ct Palermo valevole per il campionato regionale over 50.

Il doppio è stato vinto dalla coppia Piero Gurgone e Dino Maddaleno (nella foto) contro i pari età del Ct Palermo.

Gli altri due singoli vanno ai forti palermitani che si aggiudicano la giornata per 2-1. I singolaristi nicosiani, Pino Maddaleno e Francesco Lo Grasso, pur lottando su ogni ”15” non riescono ad avere la meglio sugli avversari.

La squadra over 50 nicosiana scenderà in campo nuovamente sabato 30 marzo sui campi in terra di della Junior Aci Castello.