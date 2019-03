Angela Maria Montalbano è il nuovo direttore del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna

La dottoressa Angela Maria Montalbano ha assunto con delibera l’incarico di direttore della direzione medica del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna.

Il commissario straordinario, Francesco Iudica, ha dichiarato: “Con l’affidamento, a seguito di selezione, dell’incarico di direttore di Presidio Ospedaliero alla dottoressa Montalbano, in sostituzione del dottore Emanuele Cassarà, in atto direttore sanitario dell’Azienda, si conclude la fase transitoria di gestione affidata al dottore Lello Vasco. Desidero ringraziare quest’ultimo per l’impegno profuso e la generosità con cui ha assicurato la continuità della direzione garantendo l’ordinata gestione dei servizi ospedalieri, tra cui, di recente, l’apertura della sala riunioni dedicata alla memoria dell’illustre Pietro Farinato. Il suo piglio decisivo, l’intelligenza nell’analisi dei problemi e la capacità di governo hanno assicurato, pur nella provvisorietà, l’attenta gestione dell’Ospedale di Enna. Ora il testimone passa alla dottoressa Montalbano, il cui bagaglio di competenze ed esperienze, acquisite fuori dai confini provinciali, sarà sicuramente profuso con entusiasmo nella sua terra. Sono sicuro che l’attitudine alla cura, propria delle donne, darà un valore aggiunto alla sua funzione. L’attende una sfida complessa ed esaltante. Sono certo che saprà vincerla”.

Il dottore Lello Vasco ha avuto assegnato ad interim il Dipartimento di Assistenza Ospedaliera che, ha sottolineato il direttore sanitario, Emanuele Cassarà, “riveste una funzione altamente strategica per l’Azienda”.