Calcio a 5 serie C2, il Città di Nicosia in casa supera nettamente il Villafranca – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-S.C.Villafranca 9-5

Ottiene tre punti d’oro il Città di Nicosia nella 20ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2. I biancorossi di mister Pentecoste in casa hanno superato nettamente il Villafranca per 9-5.

Nel primo tempo parte bene il Città di Nicosia, che si porta in vantaggio con Smantello su punizione. Raddoppia subito dopo Castiglia. Il Città di Nicosia segna la terza rete con Pirrello. Il Villafranca accorcia le distanze con Campo, ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze con Gurgone. Il primo tempo si chiude con la rete del 4-2 ad opera di Macrì.

Nel secondo tempo partenza a razzo degli ospiti che prima accorciano le distanze con una sfortunata autorete di Gurgone e poi riescono a pareggiare con Costa. Per evitare l’ennesima beffa casalinga, il Città di Nicosia macina gioco ed azioni da gol e torna in vantaggio con Pirrello, allunga la serie di reti con Castiglia. Il capitano Granata segna la settima rete per i padroni di casa. E Smantello arrotonda ancora il risultato con l’ottavo gol per il Città di Nicosia. I tirrenici accorciano le distanze con Galli e nel finale Pirrello segna la sua terza rete personale e fissa il risultato finale sul 9-5. Il risultato poteva essere più rotondo per i padroni di casa, ma l’ottimo portiere ospite, Forestiere, ha sventato diverse occasioni da gol.

Con questi tre punti il Città di Nicosia sale a quota 15 e scavalca il Gagliano, ora i biancorossi sono terz’ultimi in classifica e sabato prossimo affronteranno fuori casa il Montalbano seconda forza del campionato, che all’andata espugnò lo Stefano La Motta con il punteggio di 4-8.