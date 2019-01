Calcio a 5 serie D femminile, il Città di Nicosia espugna Agira

Atletico Sciò Agira-Città di Nicosia 1-6

Torna alla vittoria il Città di Nicosia nella sesta e penultima giornata del campionato di serie D di calcio a 5 femminile, le ragazze guidate da mister Pentecoste hanno battuto nettamene fuori casa le bianconere dell’Atletico Sciò Agira per 1-6.

Partita sostanzialmente in parità e combattuta nel primo quarto d’ora, con le padrone di casa che passano in vantaggio. Il Città di Nicosia pareggia con Stivala e passa in vantaggio con Marammà, chiudendo il primo tempo sull’1-2.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia prende il sopravvento, la Sciò Agira crea qualche occasione da rete ben neutralizzata dal portiere Sorbera, mentre il Città di Nicosia va ancora a segno con Nantista, ancora con Marammà e due volte con La Giglia.

Con 9 punti il Città di Nicosia guarda alla parte della classifica in attesa dei recuperi e degli incontri delle altre formazioni del girone.

Il 27 gennaio presumibilmente verrà recuperato il match della quarta giornata tra il Real Palazzolo ed il Città di Nicosia, rinviato per maltempo ed il 3 febbraio le ragazze biancorosse giocheranno l’ultima partita del girone di ritorno in casa contro la Rg Siracusa.