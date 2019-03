Enna, si è svolta la festa di San Giuseppe al Centro Anziani Don Leo Vetri

Festa di San Giuseppe anche al Centro Anziani Don Leo Vetri di Enna. E’ stata allestita, infatti, presso i locali di via dello Stadio, anche quest’anno la tradizionale tavolata dedicata al Santo Patriarca con le pietanze realizzate dai soci del centro. La tavolata è stata inaugurata lunedì alla presenza di don Giuseppe Rugolo che ha impartito la benedizione.

Come negli scorsi anni, momenti di preghiere e di racconti si sono svolti durante la giornata di ieri, giorno della festa di San Giuseppe. A mezzogiorno di ieri si è svolto anche il tradizionale “Pranzo dei Santi”, al quale hanno preso parte, secondo ciò che indica la tradizione, tre invitati.

“Abbiamo festeggiato anche quest’anno – le parole del presidente del centro anziani di via dello Stadio Giovanni Tirrito – la festa di San Giuseppe, proponendo una delle tradizioni più conosciute legate a questa festività, ovvero quello della tavolata. Il nostro centro vuole essere anche un luogo in cui siano preservate le antiche tradizioni per contribuire al loro mantenimento nel tempo. Siamo molto felici della riuscita della tavolata di quest’anno – conclude Tirrito – che ha visto la partecipazione di circa cinquecento persone”.