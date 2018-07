Nicosia, al via il bando per l’assegnazione del bonus figlio 2018 da 1000 euro

Il Comune di Nicosia ha approvato l’avviso pubblico, in base alla legge regionale 10/2003, che prevede l’assegnazione di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno in corso.

L’assessorato regionale della Famiglia il 20 giugno ha approvato i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze per la graduatoria 2018, con cui viene disposto che l’arco temporale di nascite per l’assegnazione del bonus è stabilito con due piani di riparto riguardanti i nati nei periodi dal primo gennaio al 30 giugno 2018 e dal primo luglio al 31 dicembre 2018.

La Regione ha stanziato 254 mila euro e di conseguenza i beneficiari saranno 127 per ciascun semestre, in tutta la Regione Siciliana.

Coloro che vorranno usufruire del bonus dovranno presentare all’ufficio servizi sociali del Comune una domanda ed essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, in caso di cittadino extracomunitario della titolarità del permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della regione da almeno 12 mesi, al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore I.S.E.E. (anno 2017) del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3.000 euro.

In base a questi criteri verranno formate le graduatorie ed assegnati i bonus ai beneficiari.

Le scadenze per la presentazione sono le seguenti: il 14 settembre 2018 per i nati dall’1 gennaio al 30 giugno 2018. Il 12 ottobre 2018 per i nati dall’1 luglio al 30 settembre 2018. Il 15 gennaio 2019 per i nati dall’1 ottobre al 31 dicembre 2018.