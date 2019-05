Nicosia, avviati i lavori in via Pio La Torre

Condividi l'articolo su:























Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del tratto stradale che va da via Pio La Torre fino al bivio Santa Lucia.

La ditta incaricata di eseguire i lavori è la Ficarra Orazio Antonio di Agira, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 16,1111 % sull’importo a base d’asta di 106.322,58 euro e quindi per il costo comprensivo della sicurezza di 89.685,06 euro.

Il progettista è l’ingegnere Maria Gabriella Campo di Nicosia. Il progetto è stato reso esecutivo dalla delibera di giunta del 28 dicembre 2018.

I fondi per la realizzazione di quest’opera sono stati ricavati dagli avanzi di bilancio, approvati con le variazioni del 30 novembre 2018 ed ammontano a quasi 800 mila euro, una parte circa 650 mila euro serviranno per le opere di manutenzione della viabilità interna ed il restante, 120 mila euro, verranno spesi per le scuole e per gli edifici pubblici di proprietà comunale.

Con quest’opera di manutenzione straordinaria si completa il recupero urbano dell’antico quartiere di San Michele. Nel mese di marzo erano iniziati e sono in via di completamento, i lavori per consolidare le gabbionate, ovvero i muri di sostegno, nelle curve del quartiere di San Michele e la sistemazione del verde nelle quattro aree delle curve che conducono fino al bivio di Santa Lucia.

Gli altri interventi previsti quest’anno per la viabilità riguardano le strade di collegamento comunali con le campagne, la via Roma, il viale Magnana e il viale Itria.