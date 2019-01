Nicosia, quattro allievi dell’accademia musicale All Music verso Sanremo

L’estate scorsa i ragazzi della classe di canto dell’accademia All Music, hanno seguito un tour musicale gestito in collaborazione con l’associazione Astracantha. Questo circuito prevedeva la vittoria del pass per il Sanremo Doc e il pass per il Festival di Castrocaro Terme.

La determinazione e la preparazione dei ragazzi insieme alla sua vocal coach Ilenia Faro, ha fatto sì che due ragazze riuscissero ad aggiudicarsi i pass per il Sanremo Doc. Si tratta di Marta Bertocchi, 15 anni, vincitrice del pass ed Elena Campione, 15 anni, vincitrice sia del pass, che assoluta.

Le due ragazze hanno realizzato il loro primo progetto inedito con produzione, con l’aiuto della vocal coach Ilenia Faro e i tecnici di Astracantha. Marta Bertocchi ed Elena Campione a febbraio andranno a Sanremo ed incontreranno i discografici delle etichette e case discografiche italiane, mostrando il proprio prodotto artistico.

In contemporanea il pass per il Festival di Castrocaro Terme è stato vinto da un altro membro della classe di canto di All Music: Filippo Motta. La vocal coach sembra molto entusiasta di questa vittoria poiché lei stessa nel 2012 era tra i finalisti del festival.

Recentemente un’altra allieva ha ottenuto un ulteriore pass per Sanremo, stavolta come Premio Battisti. A strappare il biglietto è stata Kimberly Li Volsi, 17anni, vincitrice assoluta del concorso siciliano categoria over, anche la giovane Kimberly fa parte della classe di canto di All Music.

Una grande determinazione artistica si percepisce all’interno di quest’associazione culturale All Music, nata per trasmettere la voglia di fare musica e condividerla con gli altri.