Coronavirus. Scendono a 76 i soggetti positivi a Nicosia. Tolte le restrizioni per i mercati settimanali ed i supermercati

Seguendo il trend del resto della provincia anche a Nicosia scende il numero di soggetti positivi al covid-19. Secondo i dati provenienti dall’ufficio sanitario, il numero totale dei contagiati è sceso a 76.

Inoltre, d’intesa con la Confcommercio e la Confesercenti sarà aperto il giovedì e sabato il mercato cittadino, entrambi si svolgeranno in viale Itria in quanto l’area del parcheggio ex Educatorio servirà per continuare ad effettuare i tamponi molecolari per il covid.

Apertura domenicale per i supermercati, non sarà più necessario l’ingresso disciplinato con le lettere.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

