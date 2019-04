Enna, nella Chiesa di San Marco Mostra Fotografica “Particolari nelle chiese di Enna”

Anche la Chiesa di San Marco (nella foto) in questi giorni d’affluenza di turisti per i riti della Settimana Santa sarà aperta. È prevista, infatti, una Mostra fotografica d’immagini dal titolo “Particolari nelle Chiese di Enna”. Le opere fotografiche esposte provengono dalla selezione fatta dall’apposita giuria, avvenuta nei mesi scorsi in occasione del Concorso ideato dall’Accademia Pergusea, che ogni anno sceglie un tema specifico. Quest’anno il concorso ha voluto attenzionare le nostre Chiese con foto che mettono in risalto un dettaglio, un particolare, appunto, dei nostri Templi ecclesiastici, dove sono conservate preziose opere d’arte. “Numerosa è stata la partecipazione, con maggioranza fotografi amatoriali – ha affermato Nino Gagliano, presidente dell’Accademia – tanto che non è stato facile scegliere le foto che hanno meritato il podio”.

Salvatore Presti