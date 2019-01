I componenti Pd della Commissione nazionale antimafia domenica 13 gennaio a Troina a fianco del sindaco Fabio Venezia

“Solidarietà a Fabio Venezia, ma soprattutto vicinanza non a parole e impegno vero del Pd in tutte le sedi affinché Il sindaco di Troina possa continuare nel suo impegno in difesa della legalità e delle istituzioni”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, che annuncia per domenica 13 gennaio, alle 10:30, una iniziativa a Troina in sostegno di Fabio Venezia con i componenti del Pd in Commissione nazionale antimafia. Con Faraone, Teresa Bellanova, Laura Garavini, Carmelo Miceli e Walter Verini.