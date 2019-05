Troina, i “Modena City Ramblers” in concerto il 16 giugno

Condividi l'articolo su:























Farà tappa anche Troina, domenica 16 giugno prossimo, alle ore 20.30 in piazza Giacomo Matteotti, in occasione della XXIIIª sagra della “Vastedda cu sammucu”, con un concerto con ingresso gratuito, “Riaccolti”, il tour estivo della folk band emiliana dei “Modena City Ramblers”.

Ad annunciarlo l’assessore agli eventi e agli spettacoli Stefano Giambirtone: “Stiamo lavorando già da diverse settimane all’organizzazione della sagra, scegliendo quest’anno il quartiere di San Basilio come location, per dare un imprinting diverso e più marcato, con un concerto di spessore ed altissimo livello di una band che ha già fatto storia, diffondendo, tramite la musica, messaggi con valori e principi ben precisi, legalità in primis. Siamo onorati di ospitarli a Troina, anche perché sarà una delle loro poche tappe nel sud Italia, e ci auguriamo possano attirare molti fans ed incrementare il numero di visitatori della sagra e della città stessa. A breve ultimeremo e renderemo noto il programma di iniziative che arricchiranno i due giorni di sagra e ci permetteranno di valorizzare quanto più possibile le tradizioni folkloristiche, la vastedda e le altre specialità gastronomiche del nostro territorio”.